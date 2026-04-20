Командир взвода ВС России под обстрелом разработал новую стратегию атаки

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командир мотострелкового взвода ВС РФ гвардии лейтенант Руслан Халиллаев под плотным обстрелом разработал новую стратегию атаки и успешно ее реализовал, захватив опорный пункт противника и лично уничтожив пять боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России.

"Во время продвижения к позициям противника личный состав попал под плотный обстрел. Быстро оценив обстановку, Руслан принял решение изменить маршрут и скрытно перебросить штурмовые группы. Укрывшись в ближайшей лесополосе, он разработал новую стратегию атаки с нескольких направлений, рассредоточив личный состав и распределив секторы ответственности между группами", - говорится в сообщении.