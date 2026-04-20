Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 20.04.2026
Командир взвода ВС России под обстрелом разработал новую стратегию атаки

Российский офицер под обстрелом придумал новую стратегию и захватил опорник ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир мотострелкового взвода ВС РФ гвардии лейтенант Руслан Халиллаев под плотным обстрелом разработал новую стратегию атаки и успешно реализовал ее, захватив опорный пункт противника в Днепропетровской области.
  • В ходе операции командир лично уничтожил пять боевиков ВСУ.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командир мотострелкового взвода ВС РФ гвардии лейтенант Руслан Халиллаев под плотным обстрелом разработал новую стратегию атаки и успешно ее реализовал, захватив опорный пункт противника и лично уничтожив пять боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, гвардии лейтенант Халиллаев проходит службу в должности командира мотострелкового взвода, который выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника в районе одного из населенных пунктов Днепропетровской области.
"Во время продвижения к позициям противника личный состав попал под плотный обстрел. Быстро оценив обстановку, Руслан принял решение изменить маршрут и скрытно перебросить штурмовые группы. Укрывшись в ближайшей лесополосе, он разработал новую стратегию атаки с нескольких направлений, рассредоточив личный состав и распределив секторы ответственности между группами", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, окружив укрепление противника с двух сторон, взвод Халиллаева внезапно атаковал, одновременно ворвавшись в него силами двух штурмовых групп. В результате опорный пункт был захвачен, а командир мотострелкового взвода лично уничтожил пять боевиков ВСУ.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала