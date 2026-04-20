Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир мотострелкового взвода ВС РФ гвардии лейтенант Руслан Халиллаев под плотным обстрелом разработал новую стратегию атаки и успешно реализовал ее, захватив опорный пункт противника в Днепропетровской области.
- В ходе операции командир лично уничтожил пять боевиков ВСУ.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командир мотострелкового взвода ВС РФ гвардии лейтенант Руслан Халиллаев под плотным обстрелом разработал новую стратегию атаки и успешно ее реализовал, захватив опорный пункт противника и лично уничтожив пять боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, гвардии лейтенант Халиллаев проходит службу в должности командира мотострелкового взвода, который выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника в районе одного из населенных пунктов Днепропетровской области.
Боец ВС России уничтожил до пяти боевиков ВСУ при штурме опорного пункта
4 декабря 2025, 01:23
"Во время продвижения к позициям противника личный состав попал под плотный обстрел. Быстро оценив обстановку, Руслан принял решение изменить маршрут и скрытно перебросить штурмовые группы. Укрывшись в ближайшей лесополосе, он разработал новую стратегию атаки с нескольких направлений, рассредоточив личный состав и распределив секторы ответственности между группами", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, окружив укрепление противника с двух сторон, взвод Халиллаева внезапно атаковал, одновременно ворвавшись в него силами двух штурмовых групп. В результате опорный пункт был захвачен, а командир мотострелкового взвода лично уничтожил пять боевиков ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18