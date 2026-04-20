18:58 20.04.2026
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7, пострадавших нет

© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера.
  • Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 километров, пострадавших и разрушений нет.
КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера произошло в Сочи, пострадавших и разрушений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера. Эпицентр, по информации сейсмологов, был на глубине в 5 километров", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
В ведомстве уточнили, что обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших и разрушений нет, добавляется в сообщении оперштаба.
Пассажиры смотрят на объявления о приостановке движения скоростных поездов из-за землетрясения, на вокзале Сендай на севере Японии. 20 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Оценку магнитуды землетрясения в Японии повысили до 7,7
Вчера, 14:20
 
