В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7

КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера произошло в Сочи, пострадавших и разрушений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших и разрушений нет, добавляется в сообщении оперштаба.