Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера.
- Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 километров, пострадавших и разрушений нет.
КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера произошло в Сочи, пострадавших и разрушений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера. Эпицентр, по информации сейсмологов, был на глубине в 5 километров", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
В ведомстве уточнили, что обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших и разрушений нет, добавляется в сообщении оперштаба.