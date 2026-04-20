22:38 20.04.2026
Соболенко и Алькарас стали обладателями премии Laureus как лучшие спортсмены

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арина Соболенко и Карлос Алькарас стали обладателями премии Laureus как лучшие спортсмены 2025 года.
  • Церемония награждения прошла в Мадриде.
  • Арина Соболенко стала первой спортсменкой из Беларуси, получившей эту награду.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и испанский теннисист Карлос Алькарас стали обладателями награды Laureus, которую также называют спортивным "Оскаром", как лучшие спортсмены 2025 года.
Церемония награждения проходит в понедельник в Мадриде.
Соболенко стала первой спортсменкой из Белоруссии, получившей приз. У женщин на премию были номинированы испанская футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати, американская легкоатлетка Мелисса Джефферсон-Вуден, кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон, американская пловчиха Кэти Ледеки и ее соотечественница легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон.
У мужчин на награду претендовали шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, французский футболист "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, испанский мотогонщик Марк Маркес, словенский велогонщик Тадей Погачар и итальянский теннисист Янник Синнер.
Премия Laureus вручается за достижения в сфере спорта по итогам года.
