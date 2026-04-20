В Словакии заявили о риске покушения на Фицо в случае его поездки в Киев

БРАТИСЛАВА, 20 апр - РИА Новости. Существует риск покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в случае его поездки в Киев, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
В офисе Владимира Зеленского 27 февраля сообщили, что Зеленский в телефонном разговоре пригласил Фицо на Украину для обсуждения имеющихся вопросов.
"Хотя Зеленский официально пригласил Фицо, тот отреагировал на такие переговоры критически или отрицательно. Премьер назвал подобные предложения неуместными и дал понять, что не планирует поездку в Киев, поскольку это было бы для него политически и с точки зрения безопасности неприемлемо - одновременно он критиковал Зеленского за политическое давление, связанное с нефтью и энергетикой. Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь", - сообщил Гашпар РИА Новости.
Он отметил, что "при принятии решения о возможном визите Фицо также должен учитывать недавние заявления Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии (Виктора Орбана - ред.) о том, что он знает его адрес, что может восприниматься как угроза физической расправы".
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.