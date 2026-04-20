В Словакии заявили о риске покушения на Фицо в случае его поездки в Киев

"Хотя Зеленский официально пригласил Фицо, тот отреагировал на такие переговоры критически или отрицательно. Премьер назвал подобные предложения неуместными и дал понять, что не планирует поездку в Киев, поскольку это было бы для него политически и с точки зрения безопасности неприемлемо - одновременно он критиковал Зеленского за политическое давление, связанное с нефтью и энергетикой. Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь", - сообщил Гашпар РИА Новости.