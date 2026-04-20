Лукашенко получил в подарок книгу Симоньян

11:23 20.04.2026 (обновлено: 12:08 20.04.2026)
Книга Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра"
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок книгу главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра".
Книгу президенту Белоруссии передали после записи интервью ведущему RT Рику Санчесу, а также письмо, адресованное лично Лукашенко.
"Я думал, она приедет, и я ее смогу поддержать здесь", - сказал Лукашенко. Кадры были опубликованы в telegram-канале Симоньян.
"После интервью нашему Рику Санчесу Лукашенко передали мою книгу "В начале было Слово - в конце будет Цифра". Александр Григорьевич, спасибо за поддержку", - написала она и пообещала приехать в Белоруссию.
"Простите, что не смогла приехать. Исправлюсь", - добавила Симоньян.
Роман "В начале было Слово - в конце будет Цифра" вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в издательстве "АСТ", роман написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
