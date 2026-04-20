Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 20.04.2026 (обновлено: 11:22 20.04.2026)
Стали известны сроки проведения Всероссийских проверочных работ в школах

Всероссийские проверочные работы пройдут в школах с 20 апреля по 20 мая

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах пройдут в период с 20 апреля по 20 мая.
  • Конкретную дату проведения проверочной работы по тому или иному предмету школа определяет самостоятельно.
  • ВПР пройдут в четвертых–восьмых и десятых классах, обязательными для всех участников будут русский язык и математика.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах РФ пройдут в период с 20 апреля по 20 мая.
Конкретную дату проведения проверочной работы по тому или иному предмету школа определяет самостоятельно.
ВПР пройдут в четвертых-восьмых и десятых классах. Обязательными для всех участников будут два предмета: русский язык и математика. Четвероклассники также выполнят ВПР по одному из предметов по выбору: окружающему миру, литературному чтению или иностранному языку. В остальных классах к обязательным предметам добавляются два предмета по выбору – по одному из естественно-научного и гуманитарного блоков.
В 2026 году из числа предметов, по которым проводятся ВПР, исключено обществознание в шестых-седьмых классах, а перечень предметов в десятом классе дополнила биология.
По ряду предметов школы могут выбрать компьютерную форму проведения проверочных работ.
ОбществоРоссияШкола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала