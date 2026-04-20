16:30 20.04.2026 (обновлено: 16:32 20.04.2026)
Молдавский эксперт усомнился в скором вхождении республики в ЕС

Шаповалов: вопреки убеждениям властей Молдавии, расширение ЕС под вопросом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавский политолог Борис Шаповалов заявил, что дальнейшее расширение Евросоюза под вопросом, несмотря на уверения властей Молдавии о скором вступлении республики в ЕС.
  • Эксперт подчеркнул, что реальность показывает неготовность Молдавии к вступлению в ЕС, на что указывают критическая позиция ОБСЕ по выборам и прекращение финансирования со стороны МВФ.
  • На референдуме отношение жителей Молдавии к евроинтеграции оказалось неоднозначным: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%, при этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей.
КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Власти Молдавии уверяют жителей, что республика скоро станет частью Евросоюза, однако расширение ЕС под вопросом, заявил молдавский политолог Борис Шаповалов.
"Вся пропагандистская машина партии "Действие и солидарность" была направлена на скорое вступление Молдавии в ЕС. Но заявления лидеров Германии, Франции, Италии о том, что "есть правила", ставит под вопрос дальнейшее расширение Евросоюза", - заявил Шаповалов журналистам.
По его словам, еврокомиссары во время визитов в Молдавию могут увидеть реальную картину в стране, которая отличается от той, что отражена в отчетах властей.
"Помимо этого была опубликована критическая позиция ОБСЕ по выборам, очень жесткая, МВФ прекратил финансирование. Реальность говорит о совершенно другом - Молдавия не готова к ЕС", - подчеркнул эксперт.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
