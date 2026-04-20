Молдавский эксперт усомнился в скором вхождении республики в ЕС

КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Власти Молдавии уверяют жителей, что республика скоро станет частью Евросоюза, однако расширение ЕС под вопросом, заявил молдавский политолог Борис Шаповалов.
По его словам, еврокомиссары во время визитов в Молдавию могут увидеть реальную картину в стране, которая отличается от той, что отражена в отчетах властей.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.