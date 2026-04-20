Российский шахматист в 11 лет стал чемпионом мира по блицу среди юношей

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский шахматист Роман Шогджиев в возрасте 11 лет стал победителем в возрастной категории до 18 лет на юношеском чемпионате мира по блицу среди кадетов и юношей и девушек, который прошел в Сербии.

В турнире успешно выступили и другие российские шахматисты: в разных возрастных категориях призовые места заняли Давид Кауфман, Даниил Каминский, Федор Сидельников, Михаил Шишов, Сергей Кузнецов, Ибрагим Атабеков, Диана Преображенская, Вероника Юдина, Диана Хафизова и другие.

Российские шахматисты выступали на турнире под своим флагом.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российский шахматист Роман Шогджиев в возрасте 11 лет стал победителем в возрастной категории до 18 лет на юношеском чемпионате мира по блицу среди кадетов (до 8, 10, 12 лет) и юношей и девушек (до 14, 16 и 18 лет), который прошел в Сербии.

Третье место занял россиянин Алексей Козлов. В категории до 16 лет победу одержал россиянин Давид Кауфман, тройку призеров замкнул Станислав Букреев. Также чемпионами стали Даниил Каминский (до 12 лет), Федор Сидельников (до 10 лет). На турнире среди мальчиков до 8 лет россияне заняли весь подиум - Михаил Шишов стал чемпионом, Сергей Кузнецов взял серебро, Ибрагим Атабеков - бронзу.

У девушек в возрасте до 18 лет бронзу завоевала Ирен Люцингер. В категории до 16 лет весь подиум заняли россиянки - победу одержала Диана Преображенская, второй стала Вероника Юдина, третьей - Диана Хафизова. На турнире до 14 лет второе место заняла Кристина Завиваева. Среди девочек до 12 лет победительницей стала Алиса Генриэтта Юнкер.

Ранее Шогджиев вошел в номинацию рейтинга топ-30 перспективных россиян по версии Forbes.