Рейтинг@Mail.ru
Сейсмолог оценил, опасно ли цунами в Японии для России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 20.04.2026
Сейсмолог оценил, опасно ли цунами в Японии для России

Шебалин: цунами, вызванное землетрясением в Японии, не опасно для России

© REUTERS / Issei Kato — Предупреждение о цунами, выпущенном Японским метеорологическим агентством
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цунами, вызванное землетрясением у берегов Японии, не представляет опасности для России.
  • Однако его слабые волны могут достигнуть Курильских островов.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Цунами, вызванное землетрясением у берегов Японии, не представляет опасности для России, хотя его слабые волны могут достигнуть Курильских островов, заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
"Цунами от землетрясения в Японии может, конечно, дойти до берегов России, но это будут небольшие сантиметры, так что никакого существенного ущерба быть не может", - сказал Шебалин в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, характер последствий зависит от эпицентра землетрясения. Если оно произошло в Тихом океане, то катаклизм способен добраться до Курильских островов.
"Землетрясение 29 июля 2025 года на Камчатке с магнитудой 8,8 вызвало цунами, но серьезного ущерба не было, так как регион был готов к волнам такой высоты", - добавил сейсмолог.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эвакуация объявлена более чем для 156 тысяч человек в пяти префектурах Японии.
ЯпонияРоссияКурильские островаРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала