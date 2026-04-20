Сейсмолог оценил, опасно ли цунами в Японии для России

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Цунами, вызванное землетрясением у берегов Японии, не представляет опасности для России, хотя его слабые волны могут достигнуть Курильских островов, заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
По словам эксперта, характер последствий зависит от эпицентра землетрясения. Если оно произошло в Тихом океане, то катаклизм способен добраться до Курильских островов.
"Землетрясение 29 июля 2025 года на Камчатке с магнитудой 8,8 вызвало цунами, но серьезного ущерба не было, так как регион был готов к волнам такой высоты", - добавил сейсмолог.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эвакуация объявлена более чем для 156 тысяч человек в пяти префектурах Японии.