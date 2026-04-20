Сейсмолог оценил, опасно ли цунами в Японии для России

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Цунами, вызванное землетрясением у берегов Японии, не представляет опасности для России, хотя его слабые волны могут достигнуть Курильских островов, заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.