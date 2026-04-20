Компания с сертификатом "Сделано в России" рекламирует пиво в городах мира

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Одна из крупнейших российских пивоваренных компаний, обладатель сертификата "Сделано в России" от РЭЦ, запустила рекламную кампанию в Нью-Йорке, Милане и Токио, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Одна из крупнейших пивоваренных компаний России вышла на мировой уровень, запустив масштабную рекламную кампанию на центральных площадях Нью‑Йорка, Милана и Токио. Ролики с демонстрацией пивной продукции появились на медиафасадах Таймс-сквер, в галерее Виктора Эммануила II и токийском районе Синдзюку", - отмечается в пресс-релизе.

"Пиво является одним из наших флагманских экспортных товаров. За последние годы мы вошли в пятерку мировых производителей пива, а за прошлый год наши экспортеры почти на четверть увеличили свои экспортные продажи", – отмечает генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Отметим, что компания не раз принимала участие в зарубежных выставках при поддержке РЭЦ, в том числе в фестивалях‑ярмарках "Сделано в России". Ближайшее аналогичное мероприятие состоится в мае этого года в Харбине (КНР), где российские производители вновь смогут представить свою продукцию широкой международной аудитории.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".