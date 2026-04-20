Рейтинг@Mail.ru
Компания с сертификатом "Сделано в России" рекламирует пиво в городах мира - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 20.04.2026
Компания с сертификатом "Сделано в России" рекламирует пиво в городах мира

Обладатель сертификата "Сделано в России" от РЭЦ рекламирует пиво в городах мира

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Одна из крупнейших российских пивоваренных компаний, обладатель сертификата "Сделано в России" от РЭЦ, запустила рекламную кампанию в Нью-Йорке, Милане и Токио, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Одна из крупнейших пивоваренных компаний России вышла на мировой уровень, запустив масштабную рекламную кампанию на центральных площадях Нью‑Йорка, Милана и Токио. Ролики с демонстрацией пивной продукции появились на медиафасадах Таймс-сквер, в галерее Виктора Эммануила II и токийском районе Синдзюку", - отмечается в пресс-релизе.
Бренд является обладателем сертификата "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Пиво является одним из наших флагманских экспортных товаров. За последние годы мы вошли в пятерку мировых производителей пива, а за прошлый год наши экспортеры почти на четверть увеличили свои экспортные продажи", – отмечает генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Отметим, что компания не раз принимала участие в зарубежных выставках при поддержке РЭЦ, в том числе в фестивалях‑ярмарках "Сделано в России". Ближайшее аналогичное мероприятие состоится в мае этого года в Харбине (КНР), где российские производители вновь смогут представить свою продукцию широкой международной аудитории.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
ЭкономикаРоссияМиланТокиоВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала