В ЕК не опровергли, что готовятся заморозить финансирование для Сербии

БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе не опроверг, что еврокомиссар по расширению Марта Кос в понедельник объявит о заморозке финансирования для Сербии.

"Что касается возможного заявления комиссара Кос, я не могу на данном этапе комментировать, что именно она скажет в парламенте. Могу лишь посоветовать вам следить за её выступлением сегодня позже. На данный момент могу сказать, что мы продолжаем оценку выполнения различных предварительных условий", - ответил он на просьбу прокомментировать информацию Politico.