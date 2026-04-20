В ЕК не опровергли, что готовятся заморозить финансирование для Сербии - РИА Новости, 20.04.2026
14:16 20.04.2026 (обновлено: 14:18 20.04.2026)
В ЕК не опровергли, что готовятся заморозить финансирование для Сербии

Флаги Сербии и ЕС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье не опроверг информацию о том, что еврокомиссар по расширению Марта Кос объявит о заморозке финансирования для Сербии.
  • Издание Politico сообщило, что ЕС рассматривает лишение Сербии 1,5 миллиарда евро финансирования из-за связей с Россией.
БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе не опроверг, что еврокомиссар по расширению Марта Кос в понедельник объявит о заморозке финансирования для Сербии.
Издание Politico ранее со ссылкой на еврокомиссара по вопросам расширения Кос сообщило, что ЕС рассматривает лишение Сербии 1,5 миллиарда евро финансирования из-за связей с Россией.
"Что касается возможного заявления комиссара Кос, я не могу на данном этапе комментировать, что именно она скажет в парламенте. Могу лишь посоветовать вам следить за её выступлением сегодня позже. На данный момент могу сказать, что мы продолжаем оценку выполнения различных предварительных условий", - ответил он на просьбу прокомментировать информацию Politico.
Мерсье добавил, что Еврокомиссия уже неоднократно выражала серьёзную обеспокоенность по поводу принятия определённого законодательства в Сербии и следит за дальнейшими шагами.
Спикер парламента Сербии сообщила 17 апреля, что депутаты Европарламента от "Европейской партии зеленых" с представителями сербского оппозиционного "Зелено-левого фронта" (ZLF) призвали заморозить фонды ЕС на проекты развития Сербии и направить средства оппозиции.
