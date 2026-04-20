Самолет-разведчик ВМС США летит в сторону Ормузского пролива - РИА Новости, 20.04.2026
20:25 20.04.2026
Самолет-разведчик ВМС США летит в сторону Ормузского пролива

Самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon летит в сторону Ормузского пролива

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing P-8 Poseidon
Самолет Boeing P-8 Poseidon - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing P-8 Poseidon. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon летит над водами Персидского залива в направлении Ормузского пролива.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon летит над водами Персидского залива в направлении Ормузского пролива, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Самолет включил транспондер над Саудовской Аравией около часа назад и, оказавшись над Персидским заливом, взял курс на Ормуз. После этого транспондер P-8A Poseidon был выключен.
Время и место вылета борта неизвестны, равно как и планируемые задачи в районе действия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
