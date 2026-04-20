Подавший сигнал ЧС самолет рейса Санкт-Петербург — Стамбул сел в Бухаресте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет рейса Санкт-Петербург — Стамбул подал сигнал ЧС над Румынией и благополучно приземлился в аэропорту Бухареста.
- Причиной сигнала ЧС стало плохое самочувствие пассажира.
АНКАРА, 20 апр — РИА Новости. Самолет рейса Санкт-Петербург — Стамбул, подавший ранее сигнал ЧС над Румынией, благополучно приземлился в аэропорту Бухареста, причиной сигнала стало плохое самочувствие пассажира, сообщил турецкий портал гражданской авиации HavasosyalMedya.
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus рейса Санкт-Петербург — Стамбул подал над Румынией сигнал 7700, сообщил ранее портал. Сигнал 7700 — общий код для обозначения чрезвычайной ситуации.
"Самолет благополучно совершил перенаправление в аэропорт Бухареста. Стало известно, что код чрезвычайной ситуации был объявлен из-за пассажира, почувствовавшего себя плохо", — говорится в сообщении портала в соцсети Х.