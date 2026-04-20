Самолет рейса Санкт-Петербург — Стамбул подал сигнал ЧС над Румынией - РИА Новости, 20.04.2026
18:16 20.04.2026 (обновлено: 22:17 20.04.2026)
Самолет рейса Санкт-Петербург — Стамбул подал сигнал ЧС над Румынией

HavasosyalMedya: самолет рейса Санкт-Петербург — Стамбул подал сигнал ЧС

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Стамбул, подал сигнал 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию.
АНКАРА, 20 апр — РИА Новости. Самолет турецкой авиакомпании Pegasus рейса Санкт-Петербург — Стамбул подал над Румынией сигнал 7700, обозначающий ЧС, сообщил турецкий портал гражданской авиации HavasosyalMedya.
"Самолет Airbus A321 с регистрационным номером TC-RBG, взлетевший для выполнения рейса Pegasus #PC397 по маршруту Санкт-Петербург — Сабиха Гёкчен, подал сигнал 7700", — сообщил портал в Х, не уточнив конкретных сведений.

Согласно представленному порталом скриншоту самолет подал сигнал ЧС над Румынией. Детали уточняются.
Сигнал 7700 — общий код для обозначения чрезвычайной ситуации.
