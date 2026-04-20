Самолет рейса Санкт-Петербург — Стамбул подал сигнал ЧС над Румынией

АНКАРА, 20 апр — РИА Новости. Самолет турецкой авиакомпании Pegasus рейса Санкт-Петербург — Стамбул подал над Румынией сигнал 7700, обозначающий ЧС, сообщил турецкий портал гражданской авиации HavasosyalMedya.
"Самолет Airbus A321 с регистрационным номером TC-RBG, взлетевший для выполнения рейса Pegasus #PC397 по маршруту Санкт-Петербург — Сабиха Гёкчен, подал сигнал 7700", — сообщил портал в Х, не уточнив конкретных сведений.
Согласно представленному порталом скриншоту самолет подал сигнал ЧС над Румынией. Детали уточняются.
Сигнал 7700 — общий код для обозначения чрезвычайной ситуации.