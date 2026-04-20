Рейтинг@Mail.ru
Два шведских самолета летают над Финляндией у границы с Россией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 20.04.2026
Два шведских самолета летают над Финляндией у границы с Россией

Два шведских разведывательных самолета летают у границы РФ над Финляндией

CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Swedish Air Force Gulfstream GIV-SP
Самолет Gulfstream GIV-SP шведских ВВС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два шведских разведывательных самолета совершают полеты вдоль российской границы от Финского залива на север.
  • РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ, альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сразу два шведских разведывательных самолета утром в понедельник совершают круговые полеты вдоль российской границы от Финского залива на север, выяснило РИА Новости, ознакомившись с полетными данными.
С раннего утра вдоль границы летал самолет Saab 340B ISR. Позднее к нему присоединился небольшой Gulfstream IV. Оба они вылетели с авиабазы под финским городом Тампере и совершили несколько пролетов вдоль границы.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
В миреРоссияФинляндияФинский заливНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала