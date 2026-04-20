Два шведских самолета летают над Финляндией у границы с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два шведских разведывательных самолета совершают полеты вдоль российской границы от Финского залива на север.
- РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ, альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сразу два шведских разведывательных самолета утром в понедельник совершают круговые полеты вдоль российской границы от Финского залива на север, выяснило РИА Новости, ознакомившись с полетными данными.
С раннего утра вдоль границы летал самолет Saab 340B ISR. Позднее к нему присоединился небольшой Gulfstream IV. Оба они вылетели с авиабазы под финским городом Тампере и совершили несколько пролетов вдоль границы.