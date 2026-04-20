В Херсонской области погиб мирный житель от удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб, пять человек получили ранения из-за атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За минувшие выходные в результате террористических атак киевского режима погиб один мирный житель, пять человек получили ранения" - написал Сальдо в своем канале на платформе Мах

"На трассе между Раденском и Великими Копанями Алешкинского МО в результате атаки БПЛА ранены двое мужчин 1973 года рождения", - подчеркнул губернатор.