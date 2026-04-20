В Херсонской области погиб мирный житель от удара ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
12:10 20.04.2026
В Херсонской области погиб мирный житель от удара ВСУ

Сальдо: в Херсонской области погиб мирный житель от удара ВСУ, пять ранены

Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 20.04.2026
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
  • В Херсонской области погиб один мирный житель и пятеро получили ранения из-за атак ВСУ.
  • Мужчина погиб в селе Костогрызове от удара беспилотника по легковому автомобилю.
  • В Новой Маячке и на трассе между Раденском и Великими Копанями Алешкинского МО в результате атак БПЛА ранены трое и двое мужчин.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб, пять человек получили ранения из-за атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшие выходные в результате террористических атак киевского режима погиб один мирный житель, пять человек получили ранения" - написал Сальдо в своем канале на платформе Мах.
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
ВСУ применили американский БПЛА при атаке на автобусный парк в Донецке
11:30
В частности, мужчина погиб в селе Костогрызове от удара беспилотника по легковому автомобилю.
"На трассе между Раденском и Великими Копанями Алешкинского МО в результате атаки БПЛА ранены двое мужчин 1973 года рождения", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, по его словам, в Новой Маячке удар беспилотника по автомобилю ранил троих мужчин 1968, 1992 и 1994 года рождения. С ранениями и контузиями пострадавшие госпитализированы.
Специальная военная операция на Украине. Херсонская область. Владимир Сальдо. Вооруженные силы Украины
 
 
