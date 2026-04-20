В Херсонской области погиб мирный житель от удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб, пять человек получили ранения из-за атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В частности, мужчина погиб в селе Костогрызове от удара беспилотника по легковому автомобилю.
"На трассе между Раденском и Великими Копанями Алешкинского МО в результате атаки БПЛА ранены двое мужчин 1973 года рождения", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, по его словам, в Новой Маячке удар беспилотника по автомобилю ранил троих мужчин 1968, 1992 и 1994 года рождения. С ранениями и контузиями пострадавшие госпитализированы.
22 июня 2022, 17:18