Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим заманивает жителей Херсона выехать и бросает, заявил Сальдо
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 20.04.2026 (обновлено: 04:07 20.04.2026)
Киевский режим заманивает жителей Херсона выехать и бросает, заявил Сальдо

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим обманными методами заманивает жителей Херсона выехать из города.
  • Сальдо утверждает, что после выезда жителей из Херсона и других населенных пунктов правого берега киевские власти бросают их и не оказывают никакой помощи.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Киевский режим обманными методами заманивает жителей находящегося под контролем ВСУ Херсона на выезд из города, а потом бросает их и не оказывает никакой помощи, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Садьдо.
«

"(Киевский режим - ред.) силком их (жителей - ред.) выталкивает и различными обманными методами, манипуляциями заманивает их на выезд из Херсона и других населенных пунктов правого берега, а потом бросает их, никакой помощи не оказывает там, куда люди выезжают", сказал Сальдо.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
ХерсонХерсонская областьРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала