МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Киевский режим обманными методами заманивает жителей находящегося под контролем ВСУ Херсона на выезд из города, а потом бросает их и не оказывает никакой помощи, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Садьдо.
«
"(Киевский режим - ред.) силком их (жителей - ред.) выталкивает и различными обманными методами, манипуляциями заманивает их на выезд из Херсона и других населенных пунктов правого берега, а потом бросает их, никакой помощи не оказывает там, куда люди выезжают", — сказал Сальдо.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.