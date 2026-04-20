Рейтинг@Mail.ru
Сафонов: хотелось бы более комфортный запас очков в Лиге 1, но что есть — РИА Новости Спорт, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:58 20.04.2026
Сафонов: хотелось бы более комфортный запас очков в Лиге 1, но что есть

Сафонов заявил, что хотел бы видеть у "ПСЖ" более весомый запас очков в Лиге 1

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Соцсети вратаря
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов написал у себя в Telegram-канале, что он предпочел бы видеть более комфортный отрыв от соперников в чемпионате Франции перед напряженным периодом в календаре.
"ПСЖ" в воскресенье дома уступил "Лиону" со счетом 1:2. За четыре тура до завершения сезона парижане лидируют в турнирной таблице, опережая на одно очко "Ланс" и имея на одну игру меньше.
«
"Вчера проиграли. Пропустили два быстрых гола, пытались вернуться, но не успели. Как обычно, тяжелый матч после игр Лиги чемпионов, плюс начинается период матчей через два дня на третий. Хотелось бы видеть более комфортный запас очков в таблице, но имеем то, что есть", - написал Сафонов.
"Не буду говорить, что ситуация кардинально изменилась, ведь для нас и до этого стояла задача побеждать в каждом матче. Послезавтра домашний матч с "Нантом". Настрой на три очка", - добавил вратарь.
"ПСЖ" 22 апреля дома проведет перенесенный матч 26-го тура против "Нанта". В полуфинале Лиги чемпионов чемпионы Франции сыграют с немецкой "Баварией" 28 апреля в Париже и 6 мая в Мюнхене.
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Вчера, 23:07
 
ФутболСпортЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Матвей СафоновНантПари Сен-Жермен (ПСЖ)ЛансЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала