Сафонов: хотелось бы более комфортный запас очков в Лиге 1, но что есть

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов написал у себя в Telegram-канале, что он предпочел бы видеть более комфортный отрыв от соперников в чемпионате Франции перед напряженным периодом в календаре.
"ПСЖ" в воскресенье дома уступил "Лиону" со счетом 1:2. За четыре тура до завершения сезона парижане лидируют в турнирной таблице, опережая на одно очко "Ланс" и имея на одну игру меньше.
"Вчера проиграли. Пропустили два быстрых гола, пытались вернуться, но не успели. Как обычно, тяжелый матч после игр Лиги чемпионов, плюс начинается период матчей через два дня на третий. Хотелось бы видеть более комфортный запас очков в таблице, но имеем то, что есть", - написал Сафонов.
"Не буду говорить, что ситуация кардинально изменилась, ведь для нас и до этого стояла задача побеждать в каждом матче. Послезавтра домашний матч с "Нантом". Настрой на три очка", - добавил вратарь.
"ПСЖ" 22 апреля дома проведет перенесенный матч 26-го тура против "Нанта". В полуфинале Лиги чемпионов чемпионы Франции сыграют с немецкой "Баварией" 28 апреля в Париже и 6 мая в Мюнхене.