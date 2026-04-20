В Пензенской области обеспечат лекарствами пенсионерку с инвалидностью

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Росздравнадзор взял на контроль лекарственное обеспечение пенсионерки из Пензенской области с ревматоидным артритом и инвалидностью, которая не может получить нужный для лечения препарат, сообщила РИА Новости советник руководителя ведомства Малева Ольга.
Ранее Telegram-канал SHOT Проверка утверждал, что жительница Каменского района Пензенской области с ревматоидным артритом и инвалидностью III группы с марта не может получить препарат "Артлегиа", его нужно колоть строго раз в месяц. По словам родственников, без уколов женщина вскоре окажется в инвалидном кресле.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Пензенской области взял на контроль лекарственное обеспечение пенсионерки", - сказала Малева.