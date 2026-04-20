Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
Детское питание, в котором нашли крысиный яд в ЕС, не поставляется в Россию

© Depositphotos.com / tycoonДетское питание
© Depositphotos.com / tycoon
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детское питание HiPP, в котором нашли крысиный яд в Австрии, не поставляется в Россию.
  • Роспотребнадзор рекомендует учитывать эту информацию при планировании выезда в зарубежные страны и не приобретать данный продукт.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Продукт детского питания HiPP, в составе которого в Австрии был найден крысиный яд, производится на заводе в Германии и не поставляется в Россию, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полиция Австрии обнаружила токсичное вещество в банке детского питания HiPP.
"Роспотребнадзор в связи с публикациями в СМИ об обнаружении крысиного яда в детском питании HiPP, произведенного на заводе в Германии, сообщает, что информация о его выявлении и поставках в РФ… не поступала", - говорится в сообщении.
Как сообщили Роспотребнадзору в компании "Хипп Русь", в настоящее время проводится расследование по факту инцидента с детским питанием в Австрии, Чехии и Словакии.
В целях охраны здоровья Роспотребнадзор рекомендует учитывать информацию при планировании выезда в зарубежные страны и не приобретать вышеуказанную продукцию.
АвстрияГерманияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала