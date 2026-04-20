МИД призвал США и Иран продолжать дипломатические усилия
19:08 20.04.2026 (обновлено: 19:11 20.04.2026)
МИД призвал США и Иран продолжать дипломатические усилия

МИД: РФ отметила важность дипломатии для удержания США и Ирана от эскалации

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия отметила важность продолжения дипломатических усилий для предотвращения эскалации ситуации между Ираном и США.
  • Главы МИД России и Ирана провели телефонный разговор, в ходе которого российская сторона акцентировала необходимость сохранения перемирия.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия отметила важность продолжения дипломатических усилий для удержания ситуации между Ираном и США от эскалации и недопущения вооруженной конфронтации, сообщает МИД РФ.
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели в понедельник телефонный разговор.
"С российской стороны вновь акцентирована необходимость сохранения перемирия, которое должно соблюдаться в изначально согласованных и объявленных пакистанскими посредниками параметрах. Отмечена важность продолжения дипломатических усилий, направленных на удержание ситуации от бесконтрольной эскалации и недопущение рецидива вооруженной конфронтации", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В миреРоссияИранСШАСергей ЛавровАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
