МИД призвал США и Иран продолжать дипломатические усилия

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия отметила важность продолжения дипломатических усилий для удержания ситуации между Ираном и США от эскалации и недопущения вооруженной конфронтации, сообщает МИД РФ.
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели в понедельник телефонный разговор.
"С российской стороны вновь акцентирована необходимость сохранения перемирия, которое должно соблюдаться в изначально согласованных и объявленных пакистанскими посредниками параметрах. Отмечена важность продолжения дипломатических усилий, направленных на удержание ситуации от бесконтрольной эскалации и недопущение рецидива вооруженной конфронтации", - говорится в сообщении на сайте министерства.