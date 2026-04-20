Россия продолжает продвигать равноправное партнерство, заявили в МИД

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия продолжает работать над продвижением взаимовыгодного партнерства с теми странами, которые готовы взаимодействовать без диктата и принуждения, заявил замглавы МИД Российской Федерации Евгений Иванов.
"На внешнем контуре продолжаем работать над продвижением равноправного взаимовыгодного партнерства со всеми, кто готов взаимодействовать с нами без диктата и принуждения, на общепризнанных принципах Устава ООН в их полноте и взаимосвязи", - сказал Иванов на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина - сила России".