В МИД заявили о приверженности дипломатическому урегулированию на Украине

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия всегда выступала и выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта, который остается в центре внимания отечественной дипломатии, сообщил заместитель главы МИД Российской Федерации Евгений Иванов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.