В МИД заявили о приверженности дипломатическому урегулированию на Украине
15:54 20.04.2026
В МИД заявили о приверженности дипломатическому урегулированию на Украине

Иванов: Россия выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта

Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
  • Россия всегда выступала и выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта, заявил заместитель главы МИД России Евгений Иванов.
  • Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время пока не определены.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия всегда выступала и выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта, который остается в центре внимания отечественной дипломатии, сообщил заместитель главы МИД Российской Федерации Евгений Иванов.
"В центре внимания нашей дипломатии остается украинский кризис, спровоцированный Западом с целью сдерживания России. Всегда выступали и выступаем за урегулирование всех имеющихся проблем путем переговоров", - сказал Иванов, обращаясь к участникам Всероссийского муниципального форума.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
В Кремле рассказали, какие вопросы по Украине еще не удалось согласовать
26 марта, 12:52
 
