Россия представит в Малайзии истребители Су-57Э и беспилотники

КУАЛА-ЛУМПУР, 20 апр — РИА Новости. Россия представит на оборонной выставке в Малайзии истребители Су-57Э, беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие, включая пистолет-пулемет ППК-20, следует из материалов "Рособоронэкспорта", представленных на выставке DSA 2026.

"На DSA 2026 " Рособоронэкспорт " продемонстрирует новейшую российскую продукцию, испытанную в реальных условиях и подтвердившую свои боевые и эксплуатационные характеристики. Среди них — истребитель пятого поколения Су-57 Э, который мы готовы поставлять только надёжным партнёрам России , барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты", — приводит "Рособоронэкспорт" заявление генерального директора Александра Михеева

По его словам, Россия готова продолжать оснащать вооружённые силы Малайзии "самыми современными системами для укрепления национального суверенитета и обороноспособности".

В сегменте беспилотных систем "Рособоронэкспорт" представит как разведывательные комплексы, так и барражирующие боеприпасы, имеющие на сегодняшний день наиболее обширный опыт применения. В их числе — БПЛА малого радиуса действия S350M-E (Supercam S350), разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-3" от ZALA, комплекс "КУБ-2Э" с управляемыми барражирующими боеприпасами, разведывательно-ударный комплекс RUS-PTE, а также разведывательный БПЛА "Скат 350М", разработанные и производимые концерном "Калашников".

На стенде Центра специальных технологий, входящего в объединённую российскую экспозицию, "Рособоронэкспорт" продемонстрирует делегациям партнёров многофункциональные БПЛА "Орлан-10Э" и "Орлан-30", которые успешно используются более чем в 20 странах.

Кроме того, "Рособоронэкспорт" демонстрирует широкий спектр стрелкового оружия, включая пистолет-пулемет ППК-20, автоматы Калашникова последних модификаций, а также снайперские винтовки и легкие пулеметы.