МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия стала девятой в мире по доступности огурцов среди крупных экономик - в среднем 217 рублей за килограмм, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Агентство проанализировало стоимость килограмма огурцов в более чем 40 странах мира. В выборку вошли государства из "Большой двадцатки" и Евросоюза.
Самые низкие цены на огурцы зафиксированы в Саудовской Аравии - в среднем 64 рубля за килограмм, недалеко по стоимости ушли Индия - 79,4 рубля и Индонезия - 99,3 рубля. В топ-5 вошли также Аргентина (116,1 рубля) и Словения (154,3 рубля).
"Россия входит в число стран с относительно доступными огурцами, прежде всего, за счёт высокой самообеспеченности и масштабного тепличного производства, что снижает зависимость от импорта и валютных колебаний. Огурцы воспринимаются как базовый продукт, поэтому ритейл удерживает минимальные наценки", - пояснил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.
В пределах 300 рублей можно найти килограмм огурцов в Испании (в среднем 232,9 рубля), Болгарии (260,9 рубля), Португалии (279,6 рубля), Италии (294,6 рубля) и Китае (299,5 рубля).
При этом самые дорогие огурцы встречаются в Люксембурге (1402,9 рубля), Австралии (1032,2 рубля), Бельгии (931,5 рубля), Нидерландах (769,7 рубля) и Франции (746,3 рубля).
"В странах с самыми высокими ценами стоимость формируется под влиянием дорогой рабочей силы, высоких тарифов на энергию, жёсткого регулирования и значительной доли затрат на логистику и розницу. В экспортно ориентированных аграрных странах, таких как Нидерланды, внутренний рынок часто оказывается дороже из-за ориентации на премиальный сегмент", - объяснил эксперт "Финама".