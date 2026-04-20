Самые низкие цены на огурцы зафиксированы в Саудовской Аравии — в среднем 64 рубля за килограмм.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия стала девятой в мире по доступности огурцов среди крупных экономик - в среднем 217 рублей за килограмм, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.

Агентство проанализировало стоимость килограмма огурцов в более чем 40 странах мира. В выборку вошли государства из "Большой двадцатки" и Евросоюза.

Примерно одинаково огурцы стоят в Турции (184,1 рубля), Чехии (187,7 рубля) и Мексике (192,2 рубля). Вслед за ними располагается по ценам Россия (217,3 рубля), а десятку стран с самыми дешевыми огурцами замыкает Финляндия (223,5 рубля).

"Россия входит в число стран с относительно доступными огурцами, прежде всего, за счёт высокой самообеспеченности и масштабного тепличного производства, что снижает зависимость от импорта и валютных колебаний. Огурцы воспринимаются как базовый продукт, поэтому ритейл удерживает минимальные наценки", - пояснил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

В пределах 300 рублей можно найти килограмм огурцов в Испании (в среднем 232,9 рубля), Болгарии (260,9 рубля), Португалии (279,6 рубля), Италии (294,6 рубля) и Китае (299,5 рубля).