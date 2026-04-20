Россия учтет планы Франции размещать ядерное оружие в Европе, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия учтет планы Франции разместить ядерное оружие в других европейских странах при обновлении списка целей на случай конфликта, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
- По его мнению, безопасность в Европе из-за намерений Парижа ослабнет.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия учтет планы Франции разместить ядерное оружие в других европейских странах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
«
"Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта", — сказал он.
По его мнению, из-за стратегии Парижа в Европе ослабнет безопасность.
В начале марта французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что страна вошла в эпоху "продвинутой ядерной доктрины" и теперь ее арсенал будет использоваться для защиты всего континента. Стратегические ВВС страны могут разместить по всей Европе. По его словам, к инициативе присоединились восемь стран.
