Названы самые необычные морские порты России - РИА Новости, 20.04.2026
02:26 20.04.2026 (обновлено: 11:30 20.04.2026)
Названы самые необычные морские порты России

Росморречфлот назвал самые необычные морские порты России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМорской порт Сабетта
Морской порт Сабетта - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Морской порт Сабетта. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самым северным морским портом России является Диксон.
  • Самым южным морским портом России является Посьет в Приморском крае.
  • Самым «молодым» морским портом России является Сабетта на Ямале, запущенная в 2013 году.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Самым северным морским портом России является Диксон, самым южным - Посьет в Приморском крае, а самым "молодым" - Сабетта на Ямале, рассказали РИА Новости в Росморречфлоте.
"Сабетта – самый молодой порт (запущен в 2013 году - ред.). Самый южный - Посьет", - сказали в ведомстве.
Самый северный порт - Диксон на побережье Карского моря у входа в Енисейский залив, добавили там. Также, рассказали в Росморречфлоте, есть порт, названный женским именем Ольга. Он расположен в Приморском крае и является единственным морским портом на восточном побережье Приморья.
РЖД в марте рассказывали РИА Новости о самых длинных и коротких названиях железнодорожных станций России. Так, самое длинное название у станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Оно состоит из 40 знаков. А самые короткие - состоят всего из двух букв. Например, станция Ин в Еврейской автономной области, Ай в Челябинской области, Яя в Кемеровской области, Ея в Краснодарском крае, Ик в Башкортостане, Ук в Иркутской области, Яр в Удмуртии.
