Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ и над Ираном

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Росавиация сняла ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты и над Ираном, сообщил Минтранс.

« Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИД отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняты ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана", — написало ведомство в MAX

Рейсы в иранские аэропорты и транзитные перелеты над страной будут выполнять с учетом рекомендаций местных авиавластей.

Специалисты Минтранса и Росавиации продолжат анализировать ситуацию и при необходимости скорректируют маршруты.