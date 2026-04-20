Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ и над Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Росавиация сняла ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты и над Ираном, сообщил Минтранс.
«
"Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИД отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняты ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана", — написало ведомство в MAX.
Рейсы в иранские аэропорты и транзитные перелеты над страной будут выполнять с учетом рекомендаций местных авиавластей.
Специалисты Минтранса и Росавиации продолжат анализировать ситуацию и при необходимости скорректируют маршруты.
Ограничения на полеты на Ближний Восток ввели в конце февраля после атаки США и Израиля на Иран. В ночь на 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели.
Росавиация разрешила вылеты в Израиль
15 апреля, 21:09