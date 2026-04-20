Украинская радиоразведка собирает данные о гражданских объектах Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинская радиоразведка собирает информацию о гражданских объектах в Белоруссии.
- В частности, разведка собирает данные о топливных компаниях и переговорах авиадиспетчеров с пилотами «Белавиа».
- Большинство информации, поступающей в главное управление разведки Украины, получает оценку «не представляет интереса», но сбор и обобщение данных происходит постоянно.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Украинская радиоразведка собирает информацию о гражданских объектах в Белоруссии, в частности, о топливных компаниях, а также о переговорах авиадиспетчеров с пилотами, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Допросы военнопленных показали, что украинская радиоразведка активно собирает информацию о гражданских объектах Белоруссии. В частности, о топливных компаниях и переговорах диспетчеров с пилотами авиарейсов компании "Белавиа", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, большинство информации, поступающей в главное управление разведки Украины, получает оценку "не представляет интереса", но сбор и обобщение данных происходит постоянно.
Собеседник агентства уточнил, что украинский военнопленный разведчик был переведен в штурмовое подразделение ВСУ за дисциплинарный проступок.