Рейтинг@Mail.ru
Украинская радиоразведка собирает данные о гражданских объектах Белоруссии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 20.04.2026
Украинская радиоразведка собирает данные о гражданских объектах Белоруссии

© AP Photo / Adam Gray — Украинский флаг
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская радиоразведка собирает информацию о гражданских объектах в Белоруссии.
  • В частности, разведка собирает данные о топливных компаниях и переговорах авиадиспетчеров с пилотами «Белавиа».
  • Большинство информации, поступающей в главное управление разведки Украины, получает оценку «не представляет интереса», но сбор и обобщение данных происходит постоянно.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Украинская радиоразведка собирает информацию о гражданских объектах в Белоруссии, в частности, о топливных компаниях, а также о переговорах авиадиспетчеров с пилотами, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Допросы военнопленных показали, что украинская радиоразведка активно собирает информацию о гражданских объектах Белоруссии. В частности, о топливных компаниях и переговорах диспетчеров с пилотами авиарейсов компании "Белавиа", - рассказал собеседник агентства.
Военнослужащий экипажа ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
ПВО сбила 22 украинских БПЛА над российскими регионами
Вчера, 20:19
По его словам, большинство информации, поступающей в главное управление разведки Украины, получает оценку "не представляет интереса", но сбор и обобщение данных происходит постоянно.
Собеседник агентства уточнил, что украинский военнопленный разведчик был переведен в штурмовое подразделение ВСУ за дисциплинарный проступок.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
"Как можно скорее". На Украине выступили со срочным призывом к России
Вчера, 20:14
 
В миреБелоруссияУкраинаБелавиаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала