Близ Туапсе образовалось пятно нефти площадью в тысячи квадратных метров - РИА Новости, 20.04.2026
13:15 20.04.2026 (обновлено: 17:37 20.04.2026)
Близ Туапсе образовалось пятно нефти площадью в тысячи квадратных метров

Оперштаб: в районе порта Туапсе обнаружили разлив нефти на 10 тыс. кв. м

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Баржи в Черном море у порта города Туапсе
Баржи в Черном море у порта города Туапсе. Архивное фото
  • В Черном море почти в трех километрах от порта Туапсе зафиксировали разлив нефти на площади десять тысяч квадратных метров.
  • Разлив нефти стал следствием атаки БПЛА в ночь на 16 апреля.
КРАСНОДАР, 20 апр — РИА Новости. После удара украинских беспилотников по порту Туапсе в море обнаружили большое нефтяное пятно, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"Девятнадцатого апреля в море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта Туапсе. Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала", — говорится в релизе.

По оценкам специалистов, площадь загрязнения составляет десять тысяч квадратных метров.
Для его локализации в акватории установили боновые заграждения. Ликвидацией разлива занимаются шесть катеров и нефтемусоросборщиков.
В ночь на 16 апреля прибрежные города Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских дронов. В Туапсе погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка, более 60 домов получили повреждения. На морском терминале загорелось технологическое оборудование, из-за этого нефтепродукты попали в реку Туапсе. Накануне оперштаб сообщал, что этот разлив удалось локализовать.
