Близ Туапсе образовалось пятно нефти площадью в тысячи квадратных метров

КРАСНОДАР, 20 апр — РИА Новости. После удара украинских беспилотников по порту Туапсе в море обнаружили большое нефтяное пятно, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"Девятнадцатого апреля в море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта Туапсе. Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала", — говорится в релизе.
По оценкам специалистов, площадь загрязнения составляет десять тысяч квадратных метров.
Для его локализации в акватории установили боновые заграждения. Ликвидацией разлива занимаются шесть катеров и нефтемусоросборщиков.
В ночь на 16 апреля прибрежные города Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских дронов. В Туапсе погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка, более 60 домов получили повреждения. На морском терминале загорелось технологическое оборудование, из-за этого нефтепродукты попали в реку Туапсе. Накануне оперштаб сообщал, что этот разлив удалось локализовать.