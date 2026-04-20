В деле сотрудника Минобороны о хищении фигурируют неустановленные лица

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
В деле сотрудника Минобороны Жабина о хищении фигурируют неустановленные лица

Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деле сотрудника департамента Минобороны России Николая Жабина о хищении ипотечных средств фигурируют неустановленные лица.
  • В судебных материалах указано, что изначально уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в отношении неустановленных лиц, с ним в одно производство соединено дело в отношении Жабина.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Неустановленные лица фигурируют в деле сотрудника департамента Минобороны России Николая Жабина о хищении ипотечных средств, выделенных по якобы заявлениям родственников умерших военнослужащих, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что изначально уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в отношении неустановленных лиц, с ним в одно производство соединено дело в отношении Жабина.
Как ранее заявили в ГВСУ СК России, должностное лицо отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Николая Жабина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, а также в покушении на такое мошенничество. Жабин арестован, на его имущество также наложен арест.
По данным следствия, в 2023-2024 годах Жабин, используя данные умерших военнослужащих, составлял якобы от имени их родственников поддельные документы на получение выплат накопительно-ипотечной системы, совершив таким образом многомиллионное хищение. Кроме того, он совершил покушение на хищение, которое было пресечено сотрудниками департамента. Минобороны был причинен ущерб в особо крупном размере.
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала