В деле сотрудника Минобороны о хищении фигурируют неустановленные лица

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Неустановленные лица фигурируют в деле сотрудника департамента Минобороны России Николая Жабина о хищении ипотечных средств, выделенных по якобы заявлениям родственников умерших военнослужащих, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что изначально уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в отношении неустановленных лиц, с ним в одно производство соединено дело в отношении Жабина.

Как ранее заявили в ГВСУ СК России , должностное лицо отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Николая Жабина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, а также в покушении на такое мошенничество. Жабин арестован, на его имущество также наложен арест.