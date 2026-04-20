В деле сотрудника Минобороны о хищении фигурируют неустановленные лица

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Неустановленные лица фигурируют в деле сотрудника департамента Минобороны России Николая Жабина о хищении ипотечных средств, выделенных по якобы заявлениям родственников умерших военнослужащих, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что изначально уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в отношении неустановленных лиц, с ним в одно производство соединено дело в отношении Жабина.
По данным следствия, в 2023-2024 годах Жабин, используя данные умерших военнослужащих, составлял якобы от имени их родственников поддельные документы на получение выплат накопительно-ипотечной системы, совершив таким образом многомиллионное хищение. Кроме того, он совершил покушение на хищение, которое было пресечено сотрудниками департамента. Минобороны был причинен ущерб в особо крупном размере.
