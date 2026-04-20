Конфликт в Персидском заливе показал эффективность российской системы ПВО

Конфликт в Персидском заливе показал эффективность российской доктрины построения эшелонированной системы ПВО по сравнению с западной доктриной, говорится в экспертной статье, которая будет опубликована в журнале "Национальная оборона"

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Вооруженный конфликт в Персидском заливе показал эффективность доктрины построения эшелонированной системы ПВО России на фоне ПВО Запада, делающей ставку на применение истребителей-перехватчиков, говорится в экспертной статье, которая будет опубликована в журнале Вооруженный конфликт в Персидском заливе показал эффективность доктрины построения эшелонированной системы ПВО России на фоне ПВО Запада, делающей ставку на применение истребителей-перехватчиков, говорится в экспертной статье, которая будет опубликована в журнале "Национальная оборона"

"Очевидно, что западная доктрина ПВО, делающая ставку на истребители-перехватчики и комплексы большой дальности, в заметно меньшей степени соответствует современным реалиям, чем российская, наследующая советскую, доктрина многоэшелонированной системы ПВО. При этом совершенствование российских ЗРК идет в верном направлении, как это можно увидеть на примере ЗРК малой дальности "Тор-М2", - делают вывод эксперты.

Вопреки всем представлениям недавнего прошлого, наибольший успех в конфликте в Персидском заливе сопутствовал не баллистическим ракетам, развивающим гиперзвуковую скорость, а тихоходным беспилотникам, крадущимся к цели на малой высоте.

"Можно сделать вывод, что если бы вместо сотен БР было применено равное им по стоимости количество БПЛА, эффективность ударов была бы в разы выше. И, очевидно, такой вывод будет сделан", - отмечают авторы.

"Тор-М2" начал поступать в войска еще десять лет назад. Главным его отличием от предшественников стало увеличение вдвое готового к бою боекомплекта - с восьми до 16 ЗУР (зенитных управляемых ракет). Во многом это стало возможно благодаря принятию для комплекса новой зенитной управляемой ракеты - 9М338К. Важно, что в ней сохранился радиокомандный (РК) метод наведения, несмотря на широко обсуждавшиеся предложения о внедрении головок самонаведения. РК-наведение, в отличие от ГСН (головки самонаведения), помимо прочих достоинств, делает ЗУР в разы дешевле. Что критически важно в конфликте высокой интенсивности с применением большого количества дешевых дронов.

"Дальнейший шаг в направлении повышения возможностей борьбы с массовыми дешевыми средствами воздушного нападения - дооснащение самой боевой машины многочисленными и недорогими ЗУР малого калибра", - говорится в статье, в которой добавляется, что работа в этом направлении ведется.