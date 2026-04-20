Рейтинг@Mail.ru
Конфликт в Персидском заливе показал эффективность российской системы ПВО - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 20.04.2026 (обновлено: 10:48 20.04.2026)
Конфликт в Персидском заливе показал эффективность российской системы ПВО

"Нацоборона": конфликт в Заливе показал эффективность российской системы ПВО

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт в Персидском заливе показал эффективность российской доктрины построения эшелонированной системы ПВО по сравнению с западной доктриной, говорится в экспертной статье, которая будет опубликована в журнале "Национальная оборона"
  • Эксперты отмечают, что совершенствование российских ЗРК, таких как "Тор-М2", идет в верном направлении.
  • Авторы статьи считают, что если бы вместо сотен баллистических ракет было применено равное им по стоимости количество БПЛА, эффективность ударов была бы в разы выше.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Вооруженный конфликт в Персидском заливе показал эффективность доктрины построения эшелонированной системы ПВО России на фоне ПВО Запада, делающей ставку на применение истребителей-перехватчиков, говорится в экспертной статье, которая будет опубликована в журнале "Национальная оборона".
"Очевидно, что западная доктрина ПВО, делающая ставку на истребители-перехватчики и комплексы большой дальности, в заметно меньшей степени соответствует современным реалиям, чем российская, наследующая советскую, доктрина многоэшелонированной системы ПВО. При этом совершенствование российских ЗРК идет в верном направлении, как это можно увидеть на примере ЗРК малой дальности "Тор-М2", - делают вывод эксперты.
Вопреки всем представлениям недавнего прошлого, наибольший успех в конфликте в Персидском заливе сопутствовал не баллистическим ракетам, развивающим гиперзвуковую скорость, а тихоходным беспилотникам, крадущимся к цели на малой высоте.
"Можно сделать вывод, что если бы вместо сотен БР было применено равное им по стоимости количество БПЛА, эффективность ударов была бы в разы выше. И, очевидно, такой вывод будет сделан", - отмечают авторы.
"Тор-М2" начал поступать в войска еще десять лет назад. Главным его отличием от предшественников стало увеличение вдвое готового к бою боекомплекта - с восьми до 16 ЗУР (зенитных управляемых ракет). Во многом это стало возможно благодаря принятию для комплекса новой зенитной управляемой ракеты - 9М338К. Важно, что в ней сохранился радиокомандный (РК) метод наведения, несмотря на широко обсуждавшиеся предложения о внедрении головок самонаведения. РК-наведение, в отличие от ГСН (головки самонаведения), помимо прочих достоинств, делает ЗУР в разы дешевле. Что критически важно в конфликте высокой интенсивности с применением большого количества дешевых дронов.
"Дальнейший шаг в направлении повышения возможностей борьбы с массовыми дешевыми средствами воздушного нападения - дооснащение самой боевой машины многочисленными и недорогими ЗУР малого калибра", - говорится в статье, в которой добавляется, что работа в этом направлении ведется.
"Сегодня новейшие ЗРК семейства "Тор" не имеют равных в своем классе по совокупности тактико-технических характеристик. А их непрерывное совершенствование - надежный залог того, что эти боевые машины и в дальнейшем будут полностью соответствовать стоящими перед ними задачами и оставаться одними из лучших средств ПВО в мире", - отмечают эксперты.
БезопасностьПерсидский заливРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала