Силы ПВО с начала года уничтожили не менее 30132 украинских БПЛА

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ПВО с начала года перехватила и уничтожила не менее 30132 украинских БПЛА над территорией России, 2002 из них на прошлой неделе, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников с начала года были сбиты в недели с 9 по 15 марта, с 16 по 22 марта и с 23 по 29 марта, а именно 2970, 2637 и 2818 единиц БПЛА соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
Военное ведомство предупредило, что атаки против России с применением этих БПЛА приведут к непредсказуемым последствиям, подчеркнув, что такие действия лишь ускоряют втягивание этих стран в вооруженный конфликт.
