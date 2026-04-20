Силы ПВО с начала года уничтожили не менее 30132 украинских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
00:47 20.04.2026
Силы ПВО с начала года уничтожили не менее 30132 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО с начала года уничтожили не менее 30 132 украинских БПЛА над территорией России.
  • На прошлой неделе были сбиты 2002 беспилотника ВСУ.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ПВО с начала года перехватила и уничтожила не менее 30132 украинских БПЛА над территорией России, 2002 из них на прошлой неделе, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников с начала года были сбиты в недели с 9 по 15 марта, с 16 по 22 марта и с 23 по 29 марта, а именно 2970, 2637 и 2818 единиц БПЛА соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
ВС России за неделю освободили два населенных пункта в зоне СВО
00:26
Минобороны России 15 апреля сообщило, что 26 марта руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России.
Военное ведомство предупредило, что атаки против России с применением этих БПЛА приведут к непредсказуемым последствиям, подчеркнув, что такие действия лишь ускоряют втягивание этих стран в вооруженный конфликт.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
