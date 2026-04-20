Россия будет помнить о мужестве ликвидаторов Чернобыля, заявил Путин

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам мероприятий, посвящённых 40-летию ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС отметил, что всегда будет хранить память о мужестве тех, кто, невзирая на смертельный риск, устранял последствия этой катастрофы, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Путин отметил, что 26 апреля 1986 года – особая дата в истории, в этот день в РФ склоняют головы "перед подвигом героев, которые 40 лет назад при ликвидации последствий техногенной аварии на Чернобыльской АЭС встали на пути огня". Он подчеркнул, что ликвидаторы аварии не дрогнули, до конца выполнили свой долг, многие – ценой собственной жизни.
"Самоотверженные действия спасателей, приехавших из всех республик СССР, позволили предотвратить катастрофу глобального масштаба. Мы будем всегда хранить память о беспримерном мужестве сотрудников АЭС, пожарных, военнослужащих, строителей, медицинских работников, которые, невзирая на смертельный риск и опасность устраняли последствия аварии, эвакуировали людей, проводили восстановительные работы", - говорится в послании.
По словам российского лидера, в настоящее время в России приняты меры соцзащиты и реабилитации пострадавших в ходе этих событий. Путин выразил признательность представителям Союза "Чернобыль" и других общественных организаций за содействие в реализации таких программ. Он также выразил особые слова признательности ликвидаторам-ветеранам, которые поддерживают семьи погибших коллег и друзей, ведут значимую общественную деятельность.
