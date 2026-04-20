Рейтинг@Mail.ru
Россия будет помнить о мужестве ликвидаторов Чернобыля, заявил Путин
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 20.04.2026 (обновлено: 15:44 20.04.2026)
Россия будет помнить о мужестве ликвидаторов Чернобыля, заявил Путин

© РИА Новости / Игорь Костин | Перейти в медиабанкДозиметристы в специальных костюмах проводят контроль радиации на полях в районе на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Игорь Костин
Перейти в медиабанк
Дозиметристы в специальных костюмах проводят контроль радиации на полях в районе на Чернобыльской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что страна всегда будет помнить о мужестве ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Путин подчеркнул, что самоотверженные действия спасателей позволили предотвратить катастрофу глобального масштаба.
  • Президент выразил признательность ликвидаторам-ветеранам и общественным организациям за их вклад в реализацию программ соцзащиты и реабилитации пострадавших.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам мероприятий, посвящённых 40-летию ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС отметил, что всегда будет хранить память о мужестве тех, кто, невзирая на смертельный риск, устранял последствия этой катастрофы, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Путин отметил, что 26 апреля 1986 года – особая дата в истории, в этот день в РФ склоняют головы "перед подвигом героев, которые 40 лет назад при ликвидации последствий техногенной аварии на Чернобыльской АЭС встали на пути огня". Он подчеркнул, что ликвидаторы аварии не дрогнули, до конца выполнили свой долг, многие – ценой собственной жизни.
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии IV энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Главы МИД G7 обсудят восстановление саркофага над Чернобыльской АЭС
26 марта, 22:36
"Самоотверженные действия спасателей, приехавших из всех республик СССР, позволили предотвратить катастрофу глобального масштаба. Мы будем всегда хранить память о беспримерном мужестве сотрудников АЭС, пожарных, военнослужащих, строителей, медицинских работников, которые, невзирая на смертельный риск и опасность устраняли последствия аварии, эвакуировали людей, проводили восстановительные работы", - говорится в послании.
По словам российского лидера, в настоящее время в России приняты меры соцзащиты и реабилитации пострадавших в ходе этих событий. Путин выразил признательность представителям Союза "Чернобыль" и других общественных организаций за содействие в реализации таких программ. Он также выразил особые слова признательности ликвидаторам-ветеранам, которые поддерживают семьи погибших коллег и друзей, ведут значимую общественную деятельность.
Дезактивация жилых зданий в городе Чернобыле после аварии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В генах детей ликвидаторов Чернобыля нашли нечто странное
18 февраля, 11:23
 
РоссияЧернобыльская АЭСВладимир ПутинСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала