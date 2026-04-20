Под Изюмом военная администрация построила пункт за два миллиона гривен

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Изюмская военная администрация построила опорный пункт ВСУ в Харьковской области за 2 миллиона гривен (около 46 тысяч долларов), после чего его затопило из-за грунтовых вод, сообщили РИА Новости в силовых структурах.