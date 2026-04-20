В Нижегородской области появился огромный провал на дороге

"На участке дороги Вад — Новый Мир со стороны деревни Порецкое при въезде на виадук через трассу М-12 произошел провал дорожного покрытия. В связи с этим движение транспорта в данном районе перекрыто", — сообщила районная единая дежурно-диспетчерская служба.