В Нижегородской области появился огромный провал на дороге

10:57 20.04.2026 (обновлено: 12:14 20.04.2026)
© Фото : Типичный Ардатов | 52 РЕГИОН/ВКонтакте
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На дороге в Вадском муниципальном округе Нижегородской области появился огромный провал.
  • Движение транспорта на участке Вад — Новый Мир перекрыто, автомобилистов просят объезжать этот район через Перевоз — Ичалки.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. В Вадском муниципальном округе Нижегородской области перекрыли движение из-за провала на дороге.
"На участке дороги Вад — Новый Мир со стороны деревни Порецкое при въезде на виадук через трассу М-12 произошел провал дорожного покрытия. В связи с этим движение транспорта в данном районе перекрыто", — сообщила районная единая дежурно-диспетчерская служба.
Автомобилистов просят соблюдать осторожность и объезжать этот участок через Перевоз — Ичалки.
Как видно на снимках, опубликованных в паблике "Типичный Ардатов. 52 регион" в соцсети "ВКонтакте", провал занимает почти всю ширину двухполосной дороги.
