Чистая прибыль "Промомеда" по МСФО в 2025 году выросла в 2,5 раза

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Чистая прибыль ПАО "Промомед" по МСФО выросла за прошлый год почти в 2,5 раза, до 7,2 миллиарда рублей, а выручка - на 75,2%, до 37,6 миллиарда, следует из отчета.

Показатель EBITDA вырос на 86%, до 15,3 миллиарда рублей; рентабельность по этому показателю составила 41%. Чистый долг за год вырос на 49%, до 25,1 миллиарда рублей.

Количество препаратов в портфеле компании увеличилось по итогам прошлого года на 21 штуку, до 364 лекарственных наименований.

"Группа подтверждает финансовый прогноз на 2026 год: рост выручки на 60% при рентабельности EBITDA 45%. "Промомед" продолжит реализацию стратегии опережающего роста за счет успешной разработки и коммерциализации инновационных лекарственных препаратов в перспективных направлениях, что позволит упрочить траекторию опережающего роста финансовых результатов группы", - отмечается в отчете.