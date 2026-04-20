Рейтинг@Mail.ru
Три танкера прошли через Ормузский пролив - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 20.04.2026 (обновлено: 16:03 20.04.2026)
Три танкера прошли через Ормузский пролив

Reuters: через Ормузский пролив прошли три танкера за последние 12 часов

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три танкера сумели пройти через Ормузский пролив.
  • Это произошло, несмотря на то что судоходство в этом районе практически остановлено.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Через Ормузский пролив прошли три танкера, передает Reuters со ссылкой на спутниковый анализ SynMax и данные отслеживания с платформы Kpler.
"За последние 12 часов было совершено всего три прохода (через этот маршрут. — Прим. ред.)", — сообщило агентство.
Пролив преодолел танкер Nero, перевозящий нефтепродукты, судно с химическими продуктами и еще одно — с сжиженным углеводородным газом. В статье не приводятся данные об их принадлежности, владельцах и маршрутах.
Агентство добавило, что судоходство через Ормузский пролив остается практически остановленным.
На прошлой неделе Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через этот маршрут до конца действия перемирия. Президент США Дональд Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии Ормузского пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.
Накануне глава Белого дома анонсировал новый раунд переговоров в Исламабаде. По его словам, встреча должна пройти сегодня. Как сообщило агентство IRNA, исламская республика отказалась принять в ней участие из-за блокады пролива и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявил, что решение о новых контактах с американцами еще не принято.
В миреОрмузский проливИранВоенно-морские силы СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампСШАМИД Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала