Три танкера прошли через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ Три танкера сумели пройти через Ормузский пролив.

Это произошло, несмотря на то что судоходство в этом районе практически остановлено.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Через Ормузский пролив прошли три танкера, передает Reuters со ссылкой на спутниковый анализ SynMax и данные отслеживания с платформы Kpler.

« "За последние 12 часов было совершено всего три прохода (через этот маршрут. — Прим. ред.)", — сообщило агентство.

Пролив преодолел танкер Nero, перевозящий нефтепродукты, судно с химическими продуктами и еще одно — с сжиженным углеводородным газом. В статье не приводятся данные об их принадлежности, владельцах и маршрутах.

Агентство добавило, что судоходство через Ормузский пролив остается практически остановленным.

На прошлой неделе Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через этот маршрут до конца действия перемирия. Президент США Дональд Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии Ормузского пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.