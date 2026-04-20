Костромская прокуратура расследует гибель студентки на волейбольном турнире - РИА Новости, 20.04.2026
12:19 20.04.2026
Костромская прокуратура расследует гибель студентки на волейбольном турнире

Костромская прокуратура разбирается в гибели студентки на волейбольном турнире

© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Костромской области начала проверку по факту смерти 18-летней студентки во время спортивных соревнований в Костромском государственном университете.
  • Университет оказывает полное содействие компетентным органам и выражает соболезнования родным и близким погибшей девушки.
  • По данным источника, что медики на соревнованиях по волейболу не присутствовали.
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Прокуратура Костромской области начала проверку по факту смерти студентки во время спортивных соревнований в Костромском государственном университете, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура города Костромы организовала проверку по факту смерти 18-летней студентки во время проведения спортивных соревнований в Костромском государственном университете. Прокуратура… проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья студентов, о физической культуре и спорте; кроме того, будет дана оценка своевременности оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В Одинцово у 38 воспитанников детсада подтвердили острую кишечную инфекцию
12:08
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что в вузе проходили игры по волейболу. По данным информированного источника агентства, медики на них не присутствовали.
По данным вуза, трагедия произошла 17 апреля. "Скоропостижно скончалась первокурсница Юридического института им. Ю. П. Новицкого Виктория Воронова. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Университет оказывает полное содействие компетентным органам. Руководство, преподаватели и студенты КГУ выражают самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей девушки", - говорится на странице КГУ в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что девушка родом из Углича. Ее знали как талантливого человека и активного участника студенческой жизни. Университет окажет всю необходимую помощь и внимание семье, с которой сейчас находится на связи, отмечается в сообщении.
Согласно комментариям студентов на странице вуза, девушке стало плохо, она потеряла сознание, медики не смогли ее спасти.
Александр Тер-Аванесов - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Суд заочно арестовал бывшего вице-президента банка ВТБ за мошенничество
11:36
 
