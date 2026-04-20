Продолжение следует. Тегеран и Вашингтон замерли в ожидании

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Давид Нармания. США и Иран подходят ко второму раунду, но пока никто не понимает, чего именно. Во вторник истекает срок перемирия, и стороны ожидают следующего этапа переговоров. Однако события последних дней свидетельствуют: противостояние может разгореться с новой силой. О том, что к этому привело, — в материале РИА Новости.

Напряженность растет

Но этот жест не стал взаимным. Президент США подчеркнул, что блокада морских портов Ирана в силе до полного урегулирования конфликта.

© REUTERS Корабли и лодки в Ормузском проливе

После этого Тегеран возобновил контроль над проливом.

"Американцы, неоднократно нарушая свои обязательства, продолжают заниматься пиратством и грабежом в условиях так называемой блокады", — отмечается в коммюнике пресс-секретаря центрального штаба иранского военного командования Эбрахима Зольфагари.

Уже на следующий день два корабля, пытавшихся выйти из пролива, подверглись атакам. По словам Трампа, речь идет о французском и британском торговых судах.

В воскресенье ВМС США захватили контейнеровоз Touska в Оманском заливе . По данным CENTCOM, экипаж около шести часов предупреждали о нарушении блокады. В итоге открыли огонь по машинному отделению.

Зольфагари заверил: Тегеран примет ответные меры, когда убедится, что экипажу судна ничего не угрожает.

Переговоры под вопросом

В воскресенье в Вашингтоне говорили, что встреча с иранскими представителями ожидается в ближайшие сутки. Перемирие истекает 21 апреля. По словам Трампа, переговоры должны начаться в понедельник вечером.

Американскую делегацию, как уточнил глава Минэнерго США Крис Райт, возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. По данным New York Post, к нему, как и в прошлый раз, присоединятся спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер

© REUTERS / Jacquelyn Martin Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом в Пакистан для участия в переговорах по Ирану

Но Тегеран ничего не подтверждает.

"Программы по следующему раунду у нас нет", — сказал сегодня официальный представитель МИД Исмаил Багаи.

И добавил: в Пакистан никто не уехал.

"То, что американская делегация отправилась в Исламабад , — их собственное дело", — отметил он.

А Трамп продолжает сыпать угрозами. Речь уже не идет об уничтожении цивилизации, но мостов и электростанций в Иране, предупреждает американский президент, в случае отказа от переговоров не останется.

Предмет споров

Помимо контроля над Ормузским проливом, наибольшие сложности вызывает вопрос иранской ядерной программы.

По данным американского издания Axios, стороны обсуждали компромиссный вариант, при котором Тегеран соглашается на передачу всех запасов обогащенного урана, которые могут быть вывезены в третью страну. В обмен на это Вашингтон размораживает иранские активы на 20 миллиардов долларов.

Однако и Трамп, и иранские власти это опровергли.

© Фото : Пентагон Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, которые участвовали в ударах по территории Ирана

"США получат всю "ядерную пыль", образовавшуюся в результате ударов наших великолепных бомбардировщиков B-2 , — никакого обмена деньгами ни в каком виде", — написал президент в соцсети Truth Social.

"Ни на одной стадии текущих или прошлых переговоров не поднимался вопрос о трансфере обогащенного урана в США или любую другую страну", — заявил, в свою очередь, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Выбор из плохих вариантов

В Вашингтоне не исключают возобновления боевых действий.

"Президент дал ясно понять, что готов идти на эскалацию ради последующей деэскалации", — пояснил он в интервью NBC News.

Несмотря на перемирие, США продолжали перебрасывать силы на Ближний Восток . Как пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, в регион дополнительно направили тысячи военнослужащих. В частности, речь идет о третьей авианосной ударной группе — к АУГ с USS Gerald R. Ford и USS Abraham Linocln должен присоединиться USS George W. Bush с кораблями сопровождения и шестью тысячами военнослужащих на всех бортах.

Еще около 4200 морпехов прибудут в составе группы десантного корабля Boxer.

Однако времени для военного решения у Трампа не так много: через неделю истекает 60-дневный срок, в который по американским законам президент США может вести боевые действия без согласования с конгрессом. К тому же для их продолжения Пентагону понадобятся дополнительно как минимум 200 миллиардов долларов.

"Эпическая ярость" не пользуется популярностью у американцев — около двух третей населения выступают против войны с Ираном. Даже среди республиканцев в палате представителей и сенате достаточно тех, кто не готов поддержать действия Трампа, поэтому протащить продолжение кампании через конгресс крайне сложно.

Нарастает и давление извне — и со стороны европейцев, которые отказываются поддержать действия союзника по НАТО , и со стороны арабских стран Персидского залива , чья нефтегазовая отрасль пострадала от ответных ударов Ирана. В частности, как пишет The Wall Street Journal, представители ОАЭ на переговорах с американскими чиновниками подняли вопрос предоставления финансовой поддержки. При этом, как сообщают источники издания, если в ОАЭ возникнет нехватка долларов, в Абу-Даби воспользуются китайским юанем или иной валютой для продажи нефти и других сделок.