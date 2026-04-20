Эксперт оценил вероятность возобновления переговоров по Приднестровью

ТИРАСПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Возможность возобновления переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию реально существует, несмотря на диаметральные пока позиции Кишинева и Тирасполя, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

На прошлой неделе молдавский вице-премьер Валерий Киверь заявил, что переговорного формата "5+2" не существует, на что глава МИД ПМР Виталий Игнатьев призвал к возобновлению работы в этом формате.

"Потенциальная возможность возобновления таких переговоров реальна. Встречи политпредставителей от Молдовы и Приднестровья, прошедшие уже дважды в этом году, это прямой результат усилий официального Тирасполя , который в последние месяцы заметно интенсифицировал свою работу с представителями западной дипломатии. Все говорит о том, что аргументы приднестровской стороны о необходимости возврата к полноценным переговорам в формате "5+2" оказались более убедительными для Запада, чем попытки команды Майи Санду похоронить переговорный процесс и навязать Приднестровью односторонний диктат условий реинтеграции", - сказал Шорников.

По его словам, официальному Кишиневу приходится соглашаться на диалог, чтобы сохранить лицо перед Брюсселем . Однако, как показывают встречи, молдавская делегация готовится к ним хуже, чем приднестровская сторона.

"Тирасполь делает акцент даже не на обвинениях Молдовы в экономической дискриминации и нарушении прав людей, а на вариантах выхода из тупика, прямо предлагает Молдове сотрудничество в экономической сфере. Кишинев же раз за разом оказывается не готов к позитивной повестке, его креативность проявляется разве что в попытках сорвать навязанный ему извне диалог, спровоцировать Тирасполь самому отказаться от продолжения подобных встреч. Похоже, что сейчас Валерий Киверь осознал, что эти попытки будут тщетны, и ему придется искать другие способы уклоняться от диалога", - отметил собеседник агентства.

Шорников полагает, что проблема молдавской стороны в том, что она даже для самой себя не способна сформулировать приемлемый вариант реинтеграции Приднестровья как решения проблемы приднестровского урегулирования.

"Любой из них в конечном итоге ведет к изменению электорального баланса внутри Молдовы и к утрате власти действующей командой. Остается только имитировать процесс переговоров, пытаться дискредитировать диалог с Тирасполем, переложить на Евросоюз груз ответственности за текущее состояние дел и за будущие проблемы", - сказал эксперт.

Он также уверен, что встречи политпредставителей сторон скорее всего будут продолжены, у Кишинева просто отсутствуют аргументы для отказа от диалога. В перспективе этого и следующего года это может означать и возобновление полноценных переговоров в формате "5+2", добавил Шорников.