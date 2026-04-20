Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность возобновления переговоров по Приднестровью
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 20.04.2026 (обновлено: 19:27 20.04.2026)
Эксперт оценил вероятность возобновления переговоров по Приднестровью

Шорников: возобновление переговоров по Приднестровью в формате "5+2" возможно

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкРека Днестр
Река Днестр - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Река Днестр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт Игорь Шорников считает возможным возобновление переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию, несмотря на текущие позиции Кишинева и Тирасполя.
  • По мнению Шорникова, Тирасполь интенсифицировал работу с представителями западной дипломатии, и аргументы приднестровской стороны о необходимости возврата к полноценным переговорам оказались более убедительными для Запада.
  • Он полагает, что встречи политпредставителей сторон, вероятно, будут продолжены, и в перспективе этого и следующего года возможно возобновление полноценных переговоров в формате "5+2".
ТИРАСПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Возможность возобновления переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию реально существует, несмотря на диаметральные пока позиции Кишинева и Тирасполя, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
На прошлой неделе молдавский вице-премьер Валерий Киверь заявил, что переговорного формата "5+2" не существует, на что глава МИД ПМР Виталий Игнатьев призвал к возобновлению работы в этом формате.
"Потенциальная возможность возобновления таких переговоров реальна. Встречи политпредставителей от Молдовы и Приднестровья, прошедшие уже дважды в этом году, это прямой результат усилий официального Тирасполя, который в последние месяцы заметно интенсифицировал свою работу с представителями западной дипломатии. Все говорит о том, что аргументы приднестровской стороны о необходимости возврата к полноценным переговорам в формате "5+2" оказались более убедительными для Запада, чем попытки команды Майи Санду похоронить переговорный процесс и навязать Приднестровью односторонний диктат условий реинтеграции", - сказал Шорников.
По его словам, официальному Кишиневу приходится соглашаться на диалог, чтобы сохранить лицо перед Брюсселем. Однако, как показывают встречи, молдавская делегация готовится к ним хуже, чем приднестровская сторона.
"Тирасполь делает акцент даже не на обвинениях Молдовы в экономической дискриминации и нарушении прав людей, а на вариантах выхода из тупика, прямо предлагает Молдове сотрудничество в экономической сфере. Кишинев же раз за разом оказывается не готов к позитивной повестке, его креативность проявляется разве что в попытках сорвать навязанный ему извне диалог, спровоцировать Тирасполь самому отказаться от продолжения подобных встреч. Похоже, что сейчас Валерий Киверь осознал, что эти попытки будут тщетны, и ему придется искать другие способы уклоняться от диалога", - отметил собеседник агентства.
Шорников полагает, что проблема молдавской стороны в том, что она даже для самой себя не способна сформулировать приемлемый вариант реинтеграции Приднестровья как решения проблемы приднестровского урегулирования.
"Любой из них в конечном итоге ведет к изменению электорального баланса внутри Молдовы и к утрате власти действующей командой. Остается только имитировать процесс переговоров, пытаться дискредитировать диалог с Тирасполем, переложить на Евросоюз груз ответственности за текущее состояние дел и за будущие проблемы", - сказал эксперт.
Он также уверен, что встречи политпредставителей сторон скорее всего будут продолжены, у Кишинева просто отсутствуют аргументы для отказа от диалога. В перспективе этого и следующего года это может означать и возобновление полноценных переговоров в формате "5+2", добавил Шорников.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
В миреТираспольКишиневМолдавияМайя СандуВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала