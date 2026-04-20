Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах за счет средств федерального бюджета на нынешний год.

"Установить на 2026 год квоту приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно приложению", - указано в распоряжении.

В этом перечне обозначены конкретные предприятия и учреждения - заказчики целевого обучения, вузы, специальности и направления подготовки, количество целевых бюджетных мест по каждой форме обучения. Также указан регион, где выпускник в соответствии с договором о целевом обучении будет работать после вуза.