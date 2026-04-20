Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах - РИА Новости, 20.04.2026
23:18 20.04.2026
Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах

Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2026 год

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах за счет средств федерального бюджета на нынешний год.
Соответствующее распоряжение кабмина подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить на 2026 год квоту приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно приложению", - указано в распоряжении.
В этом перечне обозначены конкретные предприятия и учреждения - заказчики целевого обучения, вузы, специальности и направления подготовки, количество целевых бюджетных мест по каждой форме обучения. Также указан регион, где выпускник в соответствии с договором о целевом обучении будет работать после вуза.
Ранее в Минобрнауки сообщали, что для увеличения заполнения целевой квоты с 2026 года она будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков целевого обучения, организаций, форм обучения, образовательных программ и количества мест, то есть будет полностью детализироваться по всем уровням высшего образования. Целевое место будет закрепляться за конкретным заказчиком.
