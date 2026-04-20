Красноярские спасатели обследовали 120 км в поисках семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 20 апр – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") за три дня поиска пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых в общей сложности обследовали на снегоходах и пешком 120 километров горно-таежной местности и автомобильных дорог в районе предполагаемого места пропажи семьи, сообщает отряд на платформе Max.
"Девятнадцатого апреля краевые спасатели продолжили поиски пропавших граждан в районе д. Кутурчин. На снегоходах было обследовано 33 километра горно-таёжной местности в районе лога Мальвинка. Всего за три дня спасателями обследовано более 120 километров горно-таёжной местности, автомобильных и лесных дорог. Поиски результатов не дали, спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда вернулись в подразделение", - говорится в сообщении.
В пятницу краевые спасатели сообщили, что по заявке следователей вновь приступили к поискам пропавшей семьи, они проходили с 17 по 19 апреля. Также ранее представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду сообщала РИА Новости, что условия возобновления активных поисков будут оценены в мае сотрудниками различных служб.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
