Синоптик опроверг данные о том, что Москву накроют снегопады

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. По данным датчика осадков (ИКО) "засветок" от снеговых облаков не наблюдается, поэтому информация о том, что в ближайшие часы Москву накроют снегопады, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве и по области будет преобладать облачная погода, местами (преимущественно на востоке и юге) возможны кратковременные осадки в разном фазовом состоянии в виде снега, мокрого снега и дождя.