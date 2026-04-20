11:29 20.04.2026
Синоптик опроверг данные о том, что Москву накроют снегопады

Синоптик Тишковец: Москву не накроют снегопады в понедельник

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Снег в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг данные о том, что Москву накроют снегопады.
  • По данным датчика осадков (ИКО) «засветок» от снеговых облаков не наблюдается.
  • Синоптик сообщил, что в понедельник в Москве и области будет преобладать облачная погода, местами возможны кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. По данным датчика осадков (ИКО) "засветок" от снеговых облаков не наблюдается, поэтому информация о том, что в ближайшие часы Москву накроют снегопады, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Данные МРЛ. Вынос воздушных масс с северо-востока - с Верхневолжья. На экране ИКО никаких ярких "засветок" от снеговых облаков не наблюдается. А значит, распространяемые "страшилки" о том, что в ближайшие часы Москву накроют снегопады, не соответствуют действительности", - рассказал Тишковец.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве и по области будет преобладать облачная погода, местами (преимущественно на востоке и юге) возможны кратковременные осадки в разном фазовом состоянии в виде снега, мокрого снега и дождя.
