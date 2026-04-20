Одиннадцать компаний получили статус резидента подмосковных ОЭЗ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. За первые три месяца текущего года резидентами особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья стали 11 компаний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"За первые три месяца этого года число резидентов ОЭЗ Московской области пополнили 11 компаний. Объем планируемых инвестиций в проекты этих предприятий оценивается в 3,1 миллиарда рублей. В результате реализации проектов в регионе будет создано более 600 рабочих мест", — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Зампред добавила, что по пять резидентов было привлечено в ОЭЗ "Дубна" и "Ступино Квадрат", еще одна компания стала резидентом ОЭЗ "Кашира".