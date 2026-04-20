17:42 20.04.2026
Одиннадцать компаний получили статус резидента подмосковных ОЭЗ

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Гранулы меловой добавки на заводе по производству полимерной упаковки
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. За первые три месяца текущего года резидентами особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья стали 11 компаний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"За первые три месяца этого года число резидентов ОЭЗ Московской области пополнили 11 компаний. Объем планируемых инвестиций в проекты этих предприятий оценивается в 3,1 миллиарда рублей. В результате реализации проектов в регионе будет создано более 600 рабочих мест", — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Зампред добавила, что по пять резидентов было привлечено в ОЭЗ "Дубна" и "Ступино Квадрат", еще одна компания стала резидентом ОЭЗ "Кашира".
Подобрать локацию для реализации проекта в Подмосковье, в том числе на территории ОЭЗ, можно на Инвестиционной карте Московской области.
 
