15:39 20.04.2026
Почти 20 компаний Подмосковья вошли в федпроект "Производительность труда"

© РИА Новости / Игорь Онучин
Лаборатория компании по производству натуральной косметики
Лаборатория компании по производству натуральной косметики
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Участниками федерального проекта "Производительность труда" стали 16 подмосковных компаний за первый квартал этого года при поддержке Регионального центра компетенций Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Новые участники представляют различные отрасли. Одним из них является производитель сыровяленых колбас и деликатесов из Солнечногорска, другим – компания, выпускающая декоративную косметику и средства ухода за кожей, волосами, а также средства личной гигиены.
Производство кондитерских изделий - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Подмосковье произвели около 5,5 тыс тонн мучных кондитерских изделий
14 апреля, 18:09
Сегодня в портфеле региона уже более 300 реализованных проектов. Суммарный экономический эффект предприятий-участников уже превысил 11 миллиардов рублей. Выработка в среднем превысила 48%, на 34% в среднем снизилось время протекания процессов, на 33% сократилось незавершенное производство.
К участию в федеральном проекте допускаются компании, которые относятся к приоритетным отраслям и имеющие выручку не менее 400 миллионов рублей. Доля иностранного участия не должна превышать 50%. Участие для компаний, соответствующих этим требованиям, безвозмездное.
Федеральный проект "Производительность труда" реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
