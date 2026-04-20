15:13 20.04.2026
Центр "Мой бизнес" в Подмосковье провел более 1,5 тыс консультации

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. С января 2026 года специалисты подмосковного центра "Мой бизнес" провели 1524 консультации для тех, кто уже ведет малый или средний бизнес, а также для тех, кто только хочет его открыть, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Чаще всего подмосковные предприниматели обращались за консультациями по субсидиям, вступлению в реестр социальных предпринимателей, а также по регистрации товарных знаков и патентов. Центр предоставляет предпринимателям различные услуги: от консультаций и образовательной поддержки до участия в ярмарках и выставках.
Предпринимателям доступны консультации, информация и другие виды поддержки — все в онлайн-режиме. Помочь могут на любом этапе: от зарождения идеи до расширения дела.
Поддержка бизнеса в Подмосковье входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаПредпринимателиМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Московская область (Подмосковье)
 
 
