Центр "Мой бизнес" в Подмосковье провел более 1,5 тыс консультации

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. С января 2026 года специалисты подмосковного центра "Мой бизнес" провели 1524 консультации для тех, кто уже ведет малый или средний бизнес, а также для тех, кто только хочет его открыть, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Чаще всего подмосковные предприниматели обращались за консультациями по субсидиям, вступлению в реестр социальных предпринимателей, а также по регистрации товарных знаков и патентов. Центр предоставляет предпринимателям различные услуги: от консультаций и образовательной поддержки до участия в ярмарках и выставках.

Предпринимателям доступны консультации, информация и другие виды поддержки — все в онлайн-режиме. Помочь могут на любом этапе: от зарождения идеи до расширения дела.