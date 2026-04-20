Свыше 600 тыс детей напишут всероссийские проверочные работы в Подмосковье

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Подмосковье стартовали всероссийские проверочные работы (ВПР), в них примут участие свыше 600 тысяч школьников из более чем 900 школ региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В течение месяца учащиеся 4-8 и 10 классов выполнят задания по графику, который установили школы.

У четвероклассников будет три ВПР, у остальных — по четыре. Для всех обязательны русский язык и математика, остальные предметы определяет федеральный центр.

Дети в четвертом классе напишут окружающий мир, литературное чтение или иностранный язык. Учащиеся пятого и шестого классов — историю, литературу, иностранный язык, географию или биологию. В седьмом классе дети напишут историю, литературу, иностранный язык, географию, биологию, физику или информатику.

Восьмиклассники будут сдавать историю, обществознание, литературу, иностранный язык, географию, биологию, химию, физику или информатику. Десятиклассники — историю, обществознание, литературу, иностранный язык, географию, биологию, химию или физику.

Почти 80 школ Московской области выбрали компьютерную форму проведения ВПР. Это возможно для таких предметов, как история и биология в пятом классе; история, биология и география в шестом и седьмом классах, а также история, обществознание, биология и география в восьмом классе. Компьютерные ВПР будут проходить с 20 по 29 апреля.