Чемпионка мира по плаванию заявила, что мужчины ее боятся

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова в разговоре с РИА Новости с юмором отметила, что, по ее ощущениям, мужчины ее побаиваются.

Клепиковой 21 год, она чемпионка мира 2025 года, двукратная чемпионка мира на короткой воде, двукратная чемпионка Европы на короткой воде. По итогам 2025 года Федерация водных видов спорта России признала Клепикову спортсменкой года, также она вошла в список Forbe s "30 до 30".

"Мне кажется, мужчины меня побаиваются. Я, возможно, выгляжу немного строго. Хотя я просто стеснительная. Не знаю, может, у меня такое выражение лица. Но на самом деле я добрая, всегда готова пообщаться", - сказала Клепикова.