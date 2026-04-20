Чемпионка мира по плаванию заявила, что мужчины ее боятся

Краткий пересказ от РИА ИИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова в разговоре с РИА Новости с юмором отметила, что, по ее ощущениям, мужчины ее побаиваются.
"Мне кажется, мужчины меня побаиваются. Я, возможно, выгляжу немного строго. Хотя я просто стеснительная. Не знаю, может, у меня такое выражение лица. Но на самом деле я добрая, всегда готова пообщаться", - сказала Клепикова.
По словам спортсменки, чаще всего ее узнают именно в профессиональной среде. "В бассейне - да, подходят. Мне на самом деле очень приятно. Я готова делиться своим опытом. А на улице пока не узнают, не подходят", - добавила она.