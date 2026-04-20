Краткий пересказ от РИА ИИ Газовую плиту рекомендуется менять каждые 10–12 лет эксплуатации.

Плита также подлежит замене при критических неисправностях и отсутствии системы "газ-контроль".

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Газовую плиту рекомендуется менять каждые 10-12 лет эксплуатации, рассказали РИА Новости в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

"Газовые плиты имеют срок службы — как правило, 10-12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить. Это несложно, если знать порядок действий", - отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что плиту необходимо менять в том числе при критических неисправностях и отсутствии системы "газ-контроль", которая автоматически перекрывает подачу газа при угасании пламени.